Nauwelijks stijging in voorschrijven van opioïden op huisartsenposten

In Nederland en België is het voorschrijven van opioïden op de huisartsenpost de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen. Huisartsen in Nederland schrijven op de huisartsenpost wel vaker sterke pijnstillers voor, zoals morfine en oxycodon, dan huisartsen in Vlaanderen, blijkt uit onderzoek van het Nivel en de Universiteit van Antwerpen.

Er is wereldwijd een stijging in het voorschrijven van opioïden bij ernstige pijn. Deze stijging zag het Nivel tot en met 2017 ook in de Nederlandse huisartsenpost. Ernstige acute pijn wordt vaak behandeld op de huisartsenpost. Daarom onderzocht het Nivel of er op de huisartsenpost de afgelopen jaren ook een toename was in het voorschrijven van opioïden.

Huisartsenpost

Het percentage contactmomenten op de huisartsenpost waarbij een huisarts een opioïde voorschreef, schommelde tussen 2015 en 2019 tussen de 2 tot 2,5 procent. Dit was in zowel Nederland als Vlaanderen het geval. In Nederlandse huisartsenposten steeg het voorschrijven op de huisartsenpost tot en met 2017 licht, waarna het weer iets daalde. Het meest voorgeschreven opioïd op de Nederlandse huisartsenpost was morfine.

Opioïd

In ruim de helft van de contacten op de huisartsenpost waarbij Nederlandse huisartsen een opioïd voorschreven, ging het om een sterkwerkende, zoals morfine of oxycodon. In Vlaanderen was dit in nog geen tiende van de contacten het geval. Waarschijnlijk speelt hierbij een rol dat ziekenhuiszorg in Nederland alleen toegankelijk is na een verwijzing van de huisarts. In Vlaanderen is ziekenhuiszorg direct toegankelijk. Hierdoor zien huisartsen in Nederland waarschijnlijk ziekere patiënten op de huisartsenpost dan hun collega’s in Vlaanderen.