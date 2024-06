Nederlander eet twee keer zoveel suiker als hij denkt

Mensen schatten hun inname op 7,4 suikerklontjes per dag, maar het zijn er ruim 14. Driekwart van de inname komt niet gewoon uit koek, snoep en frisdrank, maar bijvoorbeeld via kant-en-klare sauzen en kruidenmixen.

Dextrose

“Uit het onderzoek blijkt dat van de Nederlanders die wekelijks koken met pakjes en zakjes, bijna drie op de tien Nederlanders nooit op de ingrediëntenlijst van een pakje of zakje kijkt. Terwijl juist daar te zien is hoeveel suikers zijn toegevoegd aan producten”, zegt het fonds. En al deden ze dat wel, suiker staat er in allerlei vermommingen op. “Om suiker te herkennen is letten op woorden die eindigen op -ose, zoals dextrose, of -stroop en -siroop belangrijk”, benadrukt het fonds.

Om het bewustzijn te vergroten, is van 10 tot en met 16 juni weer de Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds. Iedereen die de “challenge” aangaat, ontvangt een digitaal receptenmagazine, met tips om toegevoegde suikers te vermijden en “inspiratie” om vers en onbewerkt te koken. (ANP)