Nederland op zesde plaats in wereldwijde life sciences ranking KPMG

Nederland staat wereldwijd op de zesde plaats als vestigingslocatie voor life sciences-bedrijven. Dat blijkt uit een benchmarkonderzoek van KPMG in opdracht van de American Chamber of Commerce in Nederland (AmCham).

Ons land scoort sterk op talent en infrastructuur, maar blijft achter op investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en de snelheid van markttoegang voor innovaties.

Volgens Marc ter Haar, Executive Director bij AmCham Nederland, heeft Nederland “goud in handen” als vestigingsland, maar zijn er punten van zorg. “De toegang tot innovaties voor patiënten en investeringen in R&D blijven achter. Andere landen zetten juist fors in op het aantrekken van life sciences-activiteiten. Dit rapport is een wake-upcall: zonder langetermijnbeleid van de overheid zullen we onze positie niet versterken.”

Ecosystemen

De benchmark vergelijkt 32 landen, waaronder de VS, China, Zwitserland en België. Nederland is aantrekkelijk voor innovatieve zorgbedrijven, maar loopt volgens KPMG risico terrein te verliezen. Nederlandse patiënten hebben vaak minder snel toegang tot nieuwe geneesmiddelen en vaccins dan in buurlanden. Tegelijkertijd investeren andere landen intensief in hun ecosystemen en bieden gunstigere voorwaarden voor bedrijven.

Het rapport noemt de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en de digitale infrastructuur als sterke punten. Ook beschikt Nederland over hoogwaardige R&D-faciliteiten, gerenommeerde universiteiten en betrouwbare logistiek. Toch is het fundament minder robuust dan vaak gedacht. Gezondheid moet volgens het rapport worden gezien als nationale topprioriteit en een strategische investering in economische groei.

Wereldleider

David Ikkersheim, Partner en hoofd Strategie en Operations bij KPMG, wijst op het economische belang van de sector. “In 2024 droeg de life sciences-sector 32 miljard euro bij aan het BBP en bood werk aan 53.000 mensen. Ondanks dat het de kleinste van de tien topsectoren is, heeft Nederland alles in huis om wereldleider te worden. Tijd voor actie.” Ikkersheim pleit voor integratie op de Europese kapitaalmarkt om meer financiering voor start-ups en scale-ups mogelijk te maken en een braindrain naar de VS te voorkomen. Een van de aanbevelingen uit het rapport is het versterken van regionale samenwerking. Innovatiehubs zoals het Leiden Bio Science Park, de Metropoolregio Amsterdam en Pivot Park Oss vormen het hart van de Nederlandse life sciences-sector. Deze regio’s combineren kennisinstellingen, bedrijven en overheden in publiek-private samenwerkingen. Door krachten te bundelen en een geïntegreerd ecosysteem te creëren, kan Nederland schaalvoordelen realiseren en zijn internationale concurrentiepositie versterken.