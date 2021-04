Nederlanders nemen minder risico met zorgverzekering

Welke trends laten de keuzes van mensen in hun zorgverzekering zien? Dat onderzocht Vektis op basis van cijfers van alle zorgverzekeraars. Zij publiceren dit in de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2021. Het lijkt erop dat mensen voor meer financiële zekerheid kiezen, zo te midden van de coronapandemie.

Aanvullende verzekering

In totaal kozen 400.000 meer mensen dan vorig jaar een aanvullende zorgverzekering. In totaal heeft nu 84,9 procent van de verzekerden een aanvullende verzekering. Vorig jaar was dat percentage nog 83,2 procent.

Eigen risico

Het aantal mensen dat koos voor een vrijwillig extra eigen risico, daalde juist. 13,1 procent van de verzekerden nam in 2021 extra eigen risico. Dat is minder dan vorig jaar, toen dat 13,3 procent was. Tegelijkertijd is het evenveel als in 2019 en meer dan in 2018 toen 12,6 procent van de verzekerden vrijwillig extra eigen risico nam.

Zekerheid

“Op basis van deze twee ontwikkelingen vermoeden wij dat verzekerden vaker voor zekerheid kozen in 2021”, duidt Petra van Holst, algemeen directeur van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. “We hebben het de verzekerden niet gevraagd, maar het is logisch dat mensen door de coronapandemie zich bewuster zijn van het feit dat je ernstig ziek kan worden, ook als je jong en gezond bent. Mensen zijn iets voorzichtiger geworden, en dat reflecteert zich in deze cijfers.”

Angst

Angst om ziek te worden kan een reden zijn waarom mensen voor zekerheid gaan. Een andere drijfveer kan hun financiële situatie zijn. “Ik kan niet in het huishoudboekje van de Nederlanders kijken”, aldus Van Holst. “Maar het is logisch dat mensen voor minder eigen risico kiezen als ze onzeker zijn over hun inkomen. Een dip in de economie kan leiden tot ontslagen. Als je door ziekte uitvalt, moet er opvang voor de kinderen komen. Het lijkt erop dat mensen denken: dat vrijwillig eigen risico kan ik er in geval van ziekte financieel niet bij hebben.”

Overstap gelijk

Wat onveranderd is, is het aantal mensen dat overstapte van zorgverzekeraar. In 2021 stapten evenveel mensen over als in andere jaren: 6,5 procent. De afgelopen tien jaar is het percentage overstappers redelijk stabiel. Het schommelt tussen de 6 en 7,2 procent.

Kiezen

“Terwijl er best wat te kiezen viel”, zegt Petra van Holst. “Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste verzekering is best groot. Mensen hadden kennelijk iets anders aan hun hoofd dan overstappen.”

Rustiger vaarwater

Als Van Holst naar de toekomst kijkt, zegt ze: “We hopen dat de zorgverlening komend jaar normaliseert en dat aanbieders en verzekerden in rustiger vaarwater komen. Wellicht dat we aan het eind van het jaar ook weer met andere ogen kijken naar onze zorgverzekering.”