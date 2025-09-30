Nederlands farmabedrijf Merus overgenomen door Genmab

Het Nederlandse farmaciebedrijf Merus was maandag een opvallende winnaar op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf uit Utrecht, dat is genoteerd aan de technologiebeurs Nasdaq, wordt voor 8 miljard dollar overgenomen door het Deense Genmab.

De overnameprijs bedraagt 97 dollar per aandeel in contanten. De koers van Merus schoot in de vroege handel op Wall Street met ruim 37 procent omhoog.

Effectiever

Het in 2003 opgerichte Merus heeft sinds 2016 een notering aan de Nasdaq. Het bedrijf ontwikkelt een behandeling voor kanker in het hoofd-halsgebied. Sinds mei steeg de koers al flink nadat Merus bekendmaakte dat zijn experimentele geneesmiddel petosemtamab effectiever was dan de huidige standaardbehandeling bij het verkleinen van tumoren bij patiënten met hoofd-halskanker, wanneer het in combinatie met een ander middel, Keytruda, werd gebruikt. (ANP)