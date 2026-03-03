Skipr

Nederlandse AI-platform Delphyr haalt 1,75 miljoen euro op

,

Nederlandse AI-platform Delphyr voor medische professionals heeft 1,75 miljoen euro opgehaald bij meerdere investeerders. Bedrijven die investeren zijn onder meer de oprichters van Hugging Face en DEGIRO.

Delphyr is een Nederlands bedrijf dat AI-assistenten ontwikkelt voor de zorg. Het platform ondersteunt medische professionals in ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en de geestelijke gezondheidszorg, zodat zij zich kunnen concentreren op patiëntenzorg.

Delphyr AI-platform

Het platform draait op beveiligde Europese infrastructuur en verwerkt patiëntgegevens uitsluitend binnen de praktijkomgeving. Delphyr vervangt bestaande systemen niet, maar versterkt deze met een intelligente laag die informatie toegankelijk maakt en workflows optimaliseert. Het bedrijf heeft de ambitie om bestaande systemen veilig te integreren, zonder concessies op privacy of veiligheid.

Michel Abdel Malek

Delphyr wil met het geld zijn missie versnellen: zorgprofessionals ontlasten, zodat zij zich volledig kunnen richten op het leveren van uitstekende patiëntenzorg. “Zorgprofessionals besteden vaak een groot deel van hun tijd aan administratie en het zoeken naar informatie. Vanuit mijn ervaring als anesthesist weet ik hoe frustrerend dit kan zijn”, zegt Michel Abdel Malek, CEO en oprichter van Delphyr. “Met deze investering kunnen we AI-assistenten verder ontwikkelen en uitbreiden, zodat professionals vanaf dag één tijd terugkrijgen, terwijl privacy, veiligheid en klinische kwaliteit gewaarborgd blijven.”

Bestaande zorgsystemen integreren

Omdat Delphyr bestaande zorgsystemen integreert, hoeven zorgprofessionals geen nieuwe software te leren of complexe dashboards te gebruiken. De AI-applicatie helpt zorgprofessionals onder andere met snel informatie snel zoeken en samenvatten. Denk aan patiëntgegevens uit notities, lab-uitslagen en correspondentie. Ook kunnen zorgprofessionals snel richtlijnen raadplegen en direct toegang krijgen tot relevante klinische richtlijnen. Daarnaast helpt de AI specialistische workflows optimaliseren. Zoals patiëntsamenvattingen, consultnotities voorbereiden, conceptantwoorden voor correspondentie, e-consulten opstellen en administratieve taken automatiseren. Verder heeft de AI het vermogen tot ‘ambient listening’: consulten veilig vastleggen en automatisch omzetten in gestructureerde klinische notities, direct gekoppeld aan het patiëntendossier.

