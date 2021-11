Nederlandse chirurgen opereren Surinaamse kinderen aan hart

Ondanks de beperkende coronamaatregelen in Nederland en Suriname zullen vijftien Nederlandse artsen en verpleegkundigen de komende weken bij vijftien Surinaamse kinderen een hartoperatie uitvoeren. Volgens Dave Koolbergen, de leider van het team, is het de dertiende keer dat de Nederlandse hartchirurgen in Suriname actief zijn.

Het team blijft twee weken in het land en wil zoveel mogelijk operaties uitvoeren. “Een groot voordeel is dat we met ons kleine team hier minder afhankelijk zijn van andere specialismen en de bijbehorende logistieke rompslomp zoals die er in Nederland is”, constateert Koolbergen.

Grote druk

De hartchirurg leidde de missie al elf keer. Maar deze keer is extra speciaal. “Het is een klein wonder dat we hier toch kunnen zijn, ondanks dat er in Nederland veel druk op de zorg staat. We werken in Paramaribo heel efficiënt met een team van vijftien personen en vier extra gecreëerde intensive care bedden. De samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is heel goed. Ons project krijgt ondanks de grote druk toch voldoende aandacht.”

Samensmelting

Ook de samenwerking met het lokale personeel verloopt goed, vertelt hij. “Het is heel bijzonder. Op de eerste dag komen we het ziekenhuis binnen, we pakken onze spullen uit en gaan samen aan de slag. Er ontstaat dan een soort samensmelting waarmee we een prestatie neerzetten die zelfs in de Nederlandse situatie een grote uitdaging zou betekenen”, zegt Koolbergen.

In Suriname

In de jaren negentig werden Surinaamse kinderen nog door de Nederlandse artsen in Nederland geholpen. Het gevolg daarvan was dat de kinderen bij pleegouders moesten verblijven, zonder hun eigen ouders in de buurt. Sinds 2005 worden de hartoperaties in Suriname uitgevoerd.

Meer dan 140 operaties

Sindsdien zijn er in het AZP meer dan 140 operaties en meer dan 250 katheterisaties uitgevoerd bij kinderen. Het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) is de overkoepelende organisatie die het mogelijk maakt dat het speciale team de operaties in Suriname kan doen, terwijl het werk in Nederland ook gewoon doorgaat. (ANP)