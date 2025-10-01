Nederlandse farmaceuten willen actie kabinet om handelsoorlog

Farmaceuten roepen het demissionaire kabinet op in actie te komen om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg overeind te houden. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en belangenorganisaties Nefemed en Diagned zijn bezorgd over de handelsoorlog van de VS.

“Het Witte Huis is een internationale handelsoorlog begonnen, waaraan ook Nederland helaas niet ontkomt. Deze ontwikkelingen zijn ongekend en hebben grote gevolgen voor de zorg”, schrijven de medicijnontwikkelaars. Woensdag gaat een invoerheffing van 100 procent in op geïmporteerde merkgeneesmiddelen. Ook verwijzen de farmaceuten naar heffingen op onder meer pulp en katoen uit de VS. Deze grondstoffen dienen als basismaterialen voor hulpmiddelen zoals verband.

Verslechtering beschikbaarheid

Bedrijven moeten de kosten incasseren die de heffingen met zich meebrengen en daardoor kunnen ze minder investeren in onderzoek en nieuwe productie. De beschikbaarheid van geneesmiddelen verslechtert als gevolg “in rap tempo”, aldus de vereniging.

Investeringen

De EU en de VS hebben ook afspraken gemaakt over importheffingen van 15 procent voor Europese farmaceutische producten. Volgens de farmaceuten hebben zulke aankondigingen ertoe geleid dat ontwikkelaars van geneesmiddelen inmiddels enorme investeringen in de VS hebben aangekondigd. “Dit zijn investeringen voor de komende decennia en deze gaan direct ten koste van de Europese en Nederlandse weerbaarheid (en economie).”

Herziening beleid

De farmaceuten willen dat het kabinet de gevolgen van dit alles in kaart brengt en werkt aan een herziening van het beleid, “gericht op het versterken van investeringsklimaat, toegang tot innovatie, leveringszekerheid en de weerbaarheid van de zorg”. (ANP)