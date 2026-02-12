Skipr

Nederlandse ggz: ‘NZa-advies cruciale zorg is klap in ons gezicht’

,

De Nederlandse ggz is het niet eens met de conclusies die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) trekt over passende bekostiging voor cruciale ggz. De NZa stelt een definitief advies uit tot 2027. De brancheorganisatie voor ggz-aanbieders spreekt van “een klap in ons gezicht”.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt op 12 februari dat er te weinig informatie is om nu al een definitief advies te geven over budgetbekostiging in de cruciale ggz. Wel zijn op korte termijn stappen mogelijk om de toegankelijkheid van High & Intensive Care (HIC) en Intensive Home Treatment (IHT) te verbeteren. Zo wil de NZa dat zorgverzekeraars per 2027 hun zorginkoop voor HIC en IHT ‘congruent’ inrichten.

Reactie De Nederlandse ggz

De Nederlandse ggz is het niet eens met de conclusies die de NZa trekt over High Intensive Care en Intensive Home Treatment. “Wij hebben onlangs hun advies met elkaar en andere betrokken partijen besproken en zijn het nog niet met elkaar eens geworden. Volgens ons is goed vast te stellen wat deze vormen van zorg inhouden. We hebben dit uitgebreid aan de NZa toegelicht met onder meer een rapport en een handboek. Dat de discussie zich nu richt op deze details, voelt als een klap in ons gezicht. De afgelopen jaren is gebleken dat de huidige bekostiging de toegankelijkheid van deze zorg niet heeft verbeterd. Uit een uitgebreide probleemverkenning met alle veldpartijen afgelopen jaar bleek dat budgetbekostiging de meest passende richting is om dat doel te bereiken. Net als de staatssecretaris en haar voorganger zien wij urgentie om vanaf 1 januari 2028 op deze manier zorg voor de meest kwetsbare mensen beschikbaar te houden.”

Lees op Zorgvisie het interview met NZa-bestuurder Karina Raaijmakers: NZa: onduidelijk of budgetbekostiging problemen cruciale ggz oplost

