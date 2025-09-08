Nederlandse ggz zet in op gegevensuitwisseling met nieuwe bestuurder informatiebeleid

De eerste termijn van Blok is ingegaan op 22 augustus dit jaar, hij is aangesteld voor vier jaar. Blok is sinds 2018 bestuurder bij Emergis en werkte eerder als psychiater en geneesheer-directeur bij die organisatie. Daarnaast was hij onder meer lid van het Centraal Tuchtcollege en toezichthouder bij Amarant, waar hij sinds november 2023 voorzitter is. Ook is hij vanaf het begin actief betrokken bij de Zeeuwse Zorg Coalitie, een organisatie voor regionale samenwerking om problemen rond personeelstekorten, digitalisering en wetgeving in de ggz aan te pakken.

Focus op digitalisering

De Nederlandse ggz ziet de aanstelling van de nieuwe bestuurder als een volgende stap in het versterken van digitale samenwerking. “Digitalisering hoort inmiddels bij de kern van ons werk”, zegt Blok in een toelichting. “Het gaat niet alleen om computers en systemen, maar vooral om hoe we die gebruiken om de zorg beter, toegankelijker en persoonlijker te maken. Ik wil daarin richting geven en samenwerking stimuleren, samen met onze leden en partners.”

Bestuursvoorzitter Ruth Peetoom laat weten: “Gerco kent de ggz goed, zowel vanuit de praktijk als vanuit bestuurlijk perspectief. Dat is precies wat nodig is om digitalisering goed te gebruiken: niet als doel op zich, maar als hulpmiddel. Zo kunnen we zorgprofessionals ondersteunen en cliënten meer kansen geven.”