Negen ziekenhuizen geven OK-medewerkers structurele scholing cadeau

Zo’n 850 operatieassistenten en anesthesiemedewerkers van negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond en Dordrecht vinden vandaag nieuwe bij- en nascholing in het eigen leer managementsysteem. Het is het resultaat van het regionale project ‘Leven Lang Leren OK’, waarin de ziekenhuizen samenwerken om op structurele basis bij- en nascholing aan te bieden specifiek gericht op het werken op de OK. “Het werk binnen het OK-complex is constant in beweging door bijvoorbeeld technologische vernieuwingen. Daarom vinden we als ziekenhuizen in de regio Rijnmond en Dordrecht scholing voor OK medewerkers belangrijk”, licht Maasstad-bestuurder Vrijland toe.

Allround OK-medewerkers

Met deze scholing worden OK-medewerkers voorbereid op de toekomstige veranderingen in hun vak. “Dat is nodig met de krapte op de zorgarbeidsmarkt. Als er weinig professionals beschikbaar zijn zal steeds regionaal bekeken worden waar zij het hardste nodig zijn. Middels de scholing worden de OK-medewerkers allround opgeleid zodat ze flexibel inzetbaar zijn en klaar voor de toekomst”, aldus Jacqueline Stuurstraat, directeur van deRotterdamseZorg, dat het project faciliteert.

In het leermanagement systeem vinden OK-medewerkers modules en trainingen die specifiek gericht zijn op de apparaten die binnen het eigen ziekenhuis gebruikt worden. Medewerkers hebben altijd toegang tot de scholing, ook via de mobiele telefoon, waardoor just in time-learning mogelijk is. Aan de hand van thema’s worden ieder half jaar nieuwe online trainingen geïntroduceerd. Vandaag start de eerste leerlijn: Skelet & Orthopedie. Ieder half jaar wordt de leerlijn afgesloten met een symposium waar de OK-medewerkers verdieping vinden en met bijvoorbeeld demonstraties.

Scholing uitbreiden

Hoewel vandaag de eerste scholing gevolgd kan worden is het project nog in ontwikkeling. “We hebben de ambitie om het aanbod van scholing en de mogelijkheden verder uit te breiden,” zegt projectleider en anesthesiemedewerker bij Ikazia ziekenhuis, Sonja van den Berg. “Daarvoor kijken we echt naar de behoeftes van OK-medewerkers en welke scholing daar bij past.”

Het cadeau is het eerste resultaat van het project ‘Leven Lang Leren OK’ waarin Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Albert Schweitzer Ziekenhuis werken aan scholing voor OK-medewerkers.