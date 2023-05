Nettoresultaat UMC Utrecht over 2022 fors hoger dan jaar eerder

UMC Utrecht heeft over 2022 een netto resultaat van 20,1 miljoen euro behaald. In 2021 was dat nog 6,6 miljoen. Het academisch ziekenhuis haalde 100 miljoen euro aan fondsen voor onderzoek binnen over 2022. Dat is een stuk minder, namelijk 55 miljoen, dan in 2021.

In het jaarverslag van UMC Utrecht staat dat de laatste maanden getekend werden door ‘grote uitdagingen’, zoals steeds grotere en complexere vraag naar zorg, krapte op de arbeidsmarkt en krappere budgetten voor de gezondheidszorg. “Om deze reden is eind september 2022 het Integraal Zorgakkoord getekend en is het UMC Utrecht gestart met innovatieve projecten waarin duidelijke keuzes worden gemaakt in welke zorg we bieden, en hoe we dat zo efficiënt mogelijk doen”, zo staat in het persbericht.

Solide basis

Ook in de komende jaren liggen er volgens het UMC Utrecht ‘uitdagende’ opgaven. “We zullen steeds slimmer, doelmatiger en efficiënter moeten werken om de zorg toegankelijk te houden. Maar, met alle innovaties in 2022 die we hebben ingezet, ligt er een solide basis voor de toekomst.”