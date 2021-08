Neurologische schade die tot dementie kan leiden vaak al vroeg zichtbaar

Interessant voor u

Nieuws GGzE verliest kort geding, Wmo-tarief Eindhoven hoeft niet omhoog De gemeente Eindhoven hoeft de Wmo-tarieven voor begeleiding en dagbesteding niet te verhogen. Het is niet duidelijk of de tarieven laag zijn om de hulp te kunnen leveren, concludeert de rechtbank van Den Bosch in een kort geding dat ggz-instelling GGzE aanspande tegen de gemeente. Lees verder

Nieuws Coronavirus kan ongemerkt placenta aantasten Bij een aantal vroeggeboortes tijdens de coronapandemie blijkt de placenta aangetast. Onderzoekers van het Erasmus MC en het LUMC ontdekken een ‘placentaire covid-19 handtekening’, schrijft Erasmus MC in een online nieuwsbericht. De wetenschappers publiceerden de uitkomsten deze week in het vakblad Virusses. Lees verder

Nieuws ‘Alle partijen moeten in een netwerk tot hun recht komen’ Netwerkverwarring. Dat is een term die Robin Bremekamp en Jolijn Uittenbogaard van adviesbureau Common Eye in het huidige tijdperk van netwerkzorg graag gebruiken. "Netwerk is een buzzword geworden waarvan we vaak niet meer weten wat het betekent. Deelnemers aan een netwerk moeten helderheid hebben wat ze onder het netwerk verstaan." Lees verder

Blog Opinie Wie zorgt er nu voor ons? Voor velen van ons lijkt er eindelijk wat ruimte te komen na een lange en onzekere periode van corona. Een groot deel van de samenleving is opgelucht en blij. Sommigen kijken terug op een periode van verlies en gemis. Iedereen heeft zo zijn eigen terugblik en kijkt van daaruit de toekomst in. Lees verder