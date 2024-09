Nexus gaat Autoscriber in epd integreren

NEXUS Nederland gaat samenwerken met tech-onderneming Autoscriber. De software van Autoscriber om gesprekken tussen zorgverleners en patiënten automatisch gestructureerd vast te leggen, wordt geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier (epd) van NEXUS.

Voor Autoscriber is de integratie met het epd een mooie stap naar implementatie in de praktijk. Zo’n 10 procent van de Nederlandse ziekenhuizen maakt gebruik van het NEXUS-epd. Zij krijgen dus de mogelijkheid om in het epd gebruik te maken van de diensten van autoscriber, die erop gericht zijn om met AI de administratielast van de medewerkers te verlichten. Eerder dit jaar werd bekend dat ook epd-leverancier ChipSoft – met ruim 70 procent met afstand marktleider – een integratie met Autoscriber maakt.

Aandacht voor patiënt

De software van Autoscriber kan de natuurlijke taal die gesproken wordt in een consult automatisch omzetten in gestructureerde medische verslaglegging. Het idee is dat artsen, verpleegkundigen, psychologen en andere zorgprofessionals hierdoor minder tijd kwijt zijn aan administratie achteraf. Ook zouden ze door het systeem meer aandacht voor de patiënt hebben, omdat ze niet langer tijdens het consult op hun computer bezig hoeven te zijn met de verslaglegging.