Pacmed en ChipSoft worden partners voor integratie van klinische AI

Pacmed, koploper in AI-beslisondersteuning voor de zorg, en ChipSoft, marktleider in elektronische patiëntendossiers in Nederland, kondigen vandaag een strategisch partnership aan.

Dankzij deze samenwerking komen de AI-oplossingen van Pacmed beschikbaar binnen HiX via de innovatieve Data Driven Analysis (DDA)-module. Deze standaard integratieroute vormt een belangrijke stap richting brede en verantwoorde inzet van AI in de Nederlandse gezondheidszorg.

Integratie via DDA-module

De DDA-module van ChipSoft stelt zorginstellingen in staat om externe AI-toepassingen veilig, schaalbaar en efficiënt te integreren in de HiX-omgeving. Dit betekent dat artsen, verpleegkundigen en ziekenhuismanagers direct kunnen profiteren van Pacmed’s voorspellende modellen, zonder aanvullende technische koppelingen of complexe maatwerktrajecten.

Standaardisatie

Eerst was voor elk ziekenhuis afzonderlijk maatwerk nodig om AI-systemen te implementeren. Nu biedt de samenwerking een standaard integratieroute. Hierdoor kunnen alle ziekenhuizen met HiX standaard content eenvoudig aansluiten op het Pacmed-platform, zonder extra belasting van de IT-afdeling. Zo zeggen althans Pacmed en Chipsoft. Dit moet de uitrol van AI versnellen en de opschalingspotentie aanzienlijk vergroten. Wouter Kroese, CEO van Pacmed: “Dankzij de standaard DDA-integratie kunnen we onze AI-modellen sneller en veilig inzetten in de klinische praktijk. Dit draagt direct bij aan betere patiëntenzorg en meer doelmatige inzet van middelen.”