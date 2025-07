Umc’s zetten zeven innovaties op de kaart

“Anders werkt beter” is het overkoepelende project van het Citrienfonds waarbij de umc’s samen met andere zorgorganisaties werken aan innovatie in de zorg. “We automatiseren, optimaliseren en herverdelen taken, zodat zorgprofessionals efficiënter kunnen werken én meer plezier in hun werk ervaren”, staat op de website van het project te lezen. Zorgorganisaties kunnen samen met een umc voorstellen indienen en de gekozen projecten krijgen vervolgens financiering vanuit het Citrienfonds tot maximaal ruim een half miljoen euro. De projecten mogen maximaal drie jaar duren. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij projectmanagement, implementatie, verandermanagement, monitoring en kennisdeling.

Uit tweehonderd inzendingen zijn zeven projecten geselecteerd, zo is deze week bekendgemaakt. Het gaat om:

Jij zorgt, AI noteert: Innovatieve registratie voor verpleegkundigen

LUMC en het Haga Ziekenhuis gaan aan de slag met spraakherkenning en AI om verslaglegging te automatiseren en zodoende verpleegkundigen te ontlasten.

Landelijk Netwerk voor bloedafname dicht bij huis

Radboudumc en alle umc’s met regionale samenwerkingspartners storten zich op een landelijk netwerk voor bloedafname buiten het ziekenhuis, dicht bij de patiënt.

No-Show AI-model

UMC Utrecht en het Diakonessenhuis onderzoeken AI-modellen die no-shows bij afspraken voorspellen, om verspilling van tijd en capaciteit te voorkomen.

Laat zorgprofessionals zorgen en robots bezorgen

Erasmus MC en het Reinier de Graaf Gasthuis zetten logistieke robots in voor intern transport, zodat zorgverleners zich kunnen richten op patiëntenzorg.

Samen sterker

In dit project gaan Amsterdam UMC en het OLVG naasten actief betrekken bij de zorg om het werkplezier en de efficiëntie te verhogen.

Duurzame inzet van medici in diensturen

UMCG en het Martini Ziekenhuis willen de nachtdienststructuur hervormen. Het idee is om door samenwerking tussen specialismen de dienstbelasting te verlagen en inzetbaarheid te vergroten.

De GOUD poli

Gespecialiseerde OUderenzorg Dichtbij poli is de volledige naam van dit initiatief waarbij MUMC+ en Zorg In Ontwikkeling gespecialiseerde ouderenzorg dicht bij huis gaan aanbieden via een geïntegreerde poli-structuur.