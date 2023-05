Nieuw alzheimermedicijn ontwikkeld, hoogleraar is hoopvol

Een nieuw medicijn tegen alzheimer werkt, zo laten de resultaten van het onderzoek zien dat de farmaceut deze week heeft gepubliceerd. Dit is veelbelovend, zegt hoogleraar Wiesje van der Flier van het Alzheimercentrum van Amsterdam UMC. “Het medicijn gaat de hersenschade tegen en vertraagt het ziekteproces. Dat is hoopvol.”

Het wereldwijde onderzoek wordt gepresenteerd op het internationale Alzheimercongres AAIC dat dit jaar in juli plaatsvindt in Amsterdam. Van der Flier ziet ook uit naar de publicatie van de resultaten in een wetenschappelijk tijdschrift. “De resultaten zijn ook consistent met de resultaten van een vergelijkbaar medicijn die eind vorig jaar gepubliceerd werden. Dat geeft vertrouwen.”

Snel beschikbaar

Het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly and Company gaat nu goedkeuring aanvragen voor het medicijn bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. “Dit medicijn kan dan al snel beschikbaar komen op de Amerikaanse markt, samen met een ander medicijn [Lecanemab, red.] dat de FDA al goedgekeurd heeft”, vertelt Van der Flier. “Het duurt mogelijk nog wel zo’n twee jaar voor het in Nederland is.” Daarvoor is ook goedkeuring nodig voor dit middel met de naam Donanemab van de Europese toezichthouder EMA.

Voor die goedkeuring wegen belangrijke aspecten mee. Zo zitten er risico’s verbonden aan het medicijn, dat toegediend wordt met een infuus. Meestal zijn de bijwerkingen mild en blijft het bij duizeligheid of soms wazig zien. Maar er kunnen in zeldzame gevallen ook bloedingen door ontstaan. “De positieve en negatieve aspecten moeten tegen elkaar afgewogen worden”, zegt Van der Flier daarom. Bovendien is de behandeling met het medicijn intensief en het middel is duur.

Vroeg stadium

Het medicijn moet in een vroeg stadium van de ziekte ingezet worden. “De hersenschade van alzheimer ontstaat in een periode van twintig of dertig jaar. Wanneer er daadwerkelijk sprake is van dementie ben je al laat”, legt Van der Flier uit. Het gaat daarom om een relatief kleine groep patiënten die precies in het juiste stadium zitten voor het gebruik van dit middel.

Al met al duurt het nog wel even voordat alzheimer de wereld uit is, zegt Van der Flier. “Maar dit medicijn is wel een belangrijke stap.” Ondertussen lopen er nog veel andere onderzoeken naar medicijnen tegen vormen van dementie. “Zo wordt het uiteindelijk misschien mogelijk om vele verschillende vormen van hersenschade tegen te gaan”, hoopt de Amsterdamse hoogleraar. (ANP)