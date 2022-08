Nieuw bestuur voor Zorggroep Almere

Dat meldt Zorggroep Almere op 25 augustus. Jannie Riteco (57) is voorzitter van de raad van bestuur bij De Waerden, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. Daarnaast heeft zij ervaring in verschillende raden van toezicht, waaronder bij het Liliane Fonds en ouderenorganisatie QuaRijn.

Bas Bonhof (51) werkte lang als ondernemer in de zorg. Hij gaf leiding aan veranderingstrajecten bij organisaties. Bij Zorggroep Almere was hij tot begin 2022 verantwoordelijk voor de Wijkverpleging en is nu voor de Fysiotherapie. In de afgelopen jaren heeft Bonhof het Trainingscentrum Zorggroep Almere opgericht. Op dit moment voert hij een bestuurlijke opdracht uit om Zorggroep Almere klaar te maken voor een gezonde toekomst.