Nieuw bestuurslid treedt aan bij de Sint Maartenskliniek

Bas den Heijer wordt per 1 februari 2025 benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek. Hij volgt Jaap van den Heuvel op.

Den Heijer is momenteel interim bedrijfskundig manager in het Gelre Ziekenhuis. In die rol ondersteunt hij vakgroepen bij het herstelplan van het ziekenhuis en de invoering van een nieuwe divisiestructuur.

Ziekenhuizen

Hij heeft Beleid en Management Gezondheidzorg gestudeerd in Rotterdam. Na zijn studie heeft hij in diverse ziekenhuizen gewerkt aan de bedrijfskundige kant van de zorg. Zo stond hij aan de wieg van het Prinses Maxima Centrum, zowel voor het opbouwen van de bedrijfsmatige als de financiële organisatie van het nieuwe landelijke kinderoncologische centrum. Daarna werkte hij onder meer in het Catharina Ziekenhuis, eerst als interimdirecteur Zorg & bedrijfsvoering, daarna als interim bestuurder.

Raad van toezicht

Voorzitter van de raad van toezicht Gijs de Vries over de benoeming van Den Heijer: “Bas heeft een dijk aan ervaring in financiële en organisatorische processen. Daarmee is hij van grote toegevoegde waarde voor een gezonde toekomst van de Sint Maartenskliniek.”

Daarnaast bedankt de raad van toezicht Jaap van den Heuvel voor zijn inzet voor de Sint Maartenskliniek. De Vries: “Jaap heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de implementatie van een aangepaste corporate strategie, het traject tot livegang van HiX 6.3 Standaard Content en het invoeren van Six Sigma. Zijn jarenlange kennis en ervaring in de ziekenhuiswereld is van grote waarde voor de Sint Maartenskliniek geweest.”