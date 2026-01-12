Nieuw lid raad van toezicht Cello

Cello heeft per 1 januari Stephan Gijsman als lid van de raad van toezicht verwelkomd. Hij volgt hiermee Barbara Geurtsen op en gaat zich specifiek richten op het cliënt- en verwantperspectief.

Gijsman is werkzaam in het (speciaal) onderwijs. Vanaf dit jaar is hij directeur Kwaliteit bij stichting Xpect013, een organisatie met 46 locaties voor kinderopvang en basisonderwijs in Tilburg.

Nieuwe rvt-voorzitter

“Samen zien wat wél mogelijk is, loopt als een rode draad door mijn (werkzame) leven”, aldus Gijsman. “Ik wil graag bijdragen aan betekenisvolle keuzes vanuit het perspectief van cliënten én medewerkers. Samen bouwen we aan een Cello waarin inclusie en menswaardigheid centraal staan.”

Met het vertrek van Barbara Geurtsen neemt zittend raad-van-toezicht-lid Marc van Ooijen de rol van voorzitter op zich.