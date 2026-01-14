Skipr

Nieuw lid raad van toezicht Elver

,

Rianne van Eijk is per 1 januari benoemd tot lid van de raad van toezicht van Elver. Zij volgt Louise Rouwhorst op, die na twee termijnen van vier jaar vertrekt uit de raad. Van Eijk zal deelnemen aan de commissie Kwaliteit.

Van Eijk is op dit moment bestuurder Beweging 3.0. Verder is zij toezichthouder bij Utrechtzorg en maakt daarnaast deel uit van het bestuur van vvt-vereniging IVVU en van het bestuur van domeinoverstijgend samenwerkingsverband Samen Sterker Eemland.

Levensgeluk

“Elver staat voor zorg en ondersteuning die aansluit bij ieders unieke verhaal”, aldus Van Eijk. “En biedt die zorg die bijdraagt aan het levensgeluk van elke cliënt. Ik draag hier bijzonder graag aan bij, vanuit de visie op een inclusieve samenleving waarbij iedereen zich thuis voelt en volwaardig kan meedoen met zijn of haar eigen talent.”

GehandicaptenzorgPersonalia

