Nieuw lid raad van toezicht Hartekamp Groep

Jeanette de Jong is per 1 december vorig jaar benoemd in de raad van toezicht van Hartekamp Groep.

Zij is op voordracht van de Centrale cliëntenraad en de Centrale verwantenraad benoemd en neemt de plek in van Irene Schimmel.

Kinderopvang

De Jong is lid van het bestuur van Blosse onderwijs en opvang en bestuurslid van zowel de Vereniging Netwerk Kindcentra als van het Landelijk Expertise Centrum Jonge Kind (LEJK) & LEPOVO.

Ook neemt ze deel aan de commissie onderwijsachterstanden en gelijke kansen bij het Nationaal Kennisinstituut Onderwijs. Eerder was zij onder meer directeur bij de stichting Kinderopvang Heerhugowaard.