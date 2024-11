Samen met Anneke Sanderse vormt zij de commissie Zorg.

Jet Quarles van Ufford

Quarles van Ufford is werkzaam als radioloog in het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en is daarnaast onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.

Godfried Barnasconi, voorzitter rvt: “Met de komst van Jet Quarles van Ufford is de raad van toezicht weer compleet. Zij zal, naast haar toezichthoudende taken, met name de verbinding met de cliëntenraad en de zorgcollega’s verdere aandacht geven.”