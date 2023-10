Nieuw lid toezichtsraad revalidatieorganisatie De MARQ

Gerard Ribbers wordt lid van de raad van toezicht van Brabantse revalidatieorganisatie De MARQ. Hij neemt het stokje over van Annet Hoyng. Zij treedt per 1 januari 2024, conform het rooster, af als lid raad van toezicht.

Gerard Ribbers is als afdelingshoofd revalidatiegeneeskunde verbonden aan het Erasmus MC. Eerder was hij neurorevalidatiearts in Rijndam te Rotterdam met als aandachtsveld mensen met ernstige cognitieve en gedragsregulatie stoornissen door niet-aangeboren hersenletsel.

Afdelingshoofd

Ook was hij tot 2018 bijzonder hoogleraar neurorevalidatie waarna de benoeming tot afdelingshoofd in het Erasmus MC volgde. Zijn expertise en ervaring in de revalidatie vormen een goede aanvulling op de kennis en vaardigheden binnen de toezichtsraad van De MARQ, laat de organisatie weten.

Coöperatie De MARQ is een zelfstandige organisatie waarvan Avoord en Surplus momenteel de leden zijn. De circa 200 medewerkers en 25 stagiairs van De MARQ zorgen jaarlijks voor ongeveer 1000 revalidanten.