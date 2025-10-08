Nieuw managementsysteem vermindert werkdruk in de huisartsenpraktijk

Flexdokters heeft samen met Viduet het Viduet Zorgmanagement systeem ontwikkeld. Het nieuwe managementsysteem vermindert het werk voor de praktijkassistente en de praktijkondersteuner (POH).

In systeem worden alle patiënten opgenomen die de praktijk regelmatig wil controleren. Viduet Zorgmanagement van Viduet Health is beschikbaar voor alle huisartsenpraktijken in Nederland.

Chronische zorg

“Het proces van chronische zorg in de huisartsenpraktijk moet toch beter kunnen”, is wat Jan Willem Kuenen, medeoprichter van Flexdokters, dacht. “Het oproepen kost veel handwerk, is foutgevoelig en ook ontbreekt soms zicht op hoe het gaat met bepaalde patiëntengroepen.”

Via het systeem worden patiënten automatisch opgeroepen voor een consult, volgens de voorkeuren van de praktijk. “Het gaat dan om zaken zoals de contactfrequentie en het voorkeurskanaal: een fysiek consult, telefonisch contact of een e-consult. Eventueel aangevuld met het invullen van een vragenlijst of het aanvragen van laboratoriumonderzoek, ter voorbereiding op het consult.”

Meer regie

Door de koppeling met thuismeten ontstaat een logisch en samenhangend systeem voor chronische zorg. Patiënten die thuis hun vitale waarden kunnen meten, krijgen zo meer eigen regie. Tegelijk komt er tijd en ruimte vrij om juist die patiënten te helpen die meer ondersteuning nodig hebben.

“We zijn er trots op dat we deze functionaliteiten hebben ontwikkeld. Bijkomend voordeel is dat onze thuismonitoring oplossingen voor bijvoorbeeld het meten van bloedwaarden of het invullen van vragenlijsten aan Viduet Zorgmanagement kunnen worden gekoppeld. Vragenlijsten en meetdata worden dan eenvoudig via Zorgmail doorgestuurd naar het HIS. Daarmee ontstaat een breed en relevant platform, dat het werk van huisartsenpraktijken vergemakkelijkt”, aldus Marcel Pols directeur bij Viduet Health.

Samenwerking

Viduet Zorgmanagement organiseert de zorg voor chronische patiënten. Het gaat bijvoorbeeld om diabetes type 2, hartfalen, hypertensie, COPD, astma, maar ook ADHD medicatie.

Flexdokters is een snelgroeiende coöperatie zonder winstoogmerk. Inmiddels zijn er 35 zelfstandige huisartsenpraktijken aangesloten, met samen ongeveer 90.000 ingeschreven patiënten.