Nieuw online platform helpt ouderen bij keuze voor zorginstelling

Een nieuw online platform moet ouderen helpen inzicht te krijgen in het aanbod van wonen met zorg in hun regio. Filica is een particulier initiatief dat hoopt de versnipperde informatie op dit gebied overzichtelijker te maken.

Op de website kunnen senioren zoeken naar een woonplek met zorg, als zelfstandig wonen niet meer gaat. Er staat ook informatie over het vinden van tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld eerstelijnsverblijf, overbruggingszorg, palliatieve zorg of revalidatie.

Versnipperd

Filica – een samentrekking van Finest Living & Care – geeft invulling aan de wens van de Raad van Ouderen, die recentelijk het ministerie van VWS adviseerde hier één landelijk platform voor te maken. De raad heeft ook meegedacht over de opzet ervan. Het platform is een particulier initiatief van Heleen Hofstra, voormalig manager van een woonzorginstelling. “Ik merkte dat er behoefte was om alles op één plek binnen handbereik te hebben”, licht ze toe. “Er is zoveel informatie, maar het is ontzettend versnipperd.”

Financiering

Hofstra is fulltime met Filica bezig. Externe financiering of subsidie is er vooralsnog niet. Gebruikers kunnen gratis van de dienst gebruikmaken. Ook zorginstellingen kunnen er gratis terecht voor een basisvermelding. Voor een uitgebreid profiel – met foto’s en meer tekst – betalen ze gemiddeld 25 euro per maand.