Nieuw platform Oncologienetwerken Nederland van start

Oncologienetwerken Nederland wil zorgen voor betere oncologische netwerkzorg voor iedere patiënt met kanker.

Oncologienetwerken Nederland ziet zichzelf als een platform voor onderlinge uitwisseling en versterking. Het stimuleert dat de regionale oncologienetwerken bij elkaar in de keuken kijken. “Hoe kunnen we de kwaliteit hoog houden of verder verbeteren? Hoe werken we optimaal samen in de regio? Hoe binden we onze professionals? We kijken waar bepaalde zaken heel goed geregeld zijn en hoe we die mooie voorbeelden kunnen overnemen in andere regio’s of voor andere tumorsoorten. Op sommige punten moeten we misschien oplossingen ontwikkelen en uitproberen. Dit pakken we praktisch en resultaatgericht aan, natuurlijk wel met veel aandacht voor draagvlak, verbinding en reflectie zodat het ook beklijft”, zegt Geert Kazemier, een van de initiatiefnemers en de eerste voorzitter van de nieuwe club.

Het initiatief voor de oprichting van Oncologienetwerken Nederland werd al ruim anderhalf jaar geleden genomen. Er wordt inmiddels gewerkt aan formele afspraken; totdat die er zijn vormen de initiatiefnemers het eerste bestuur. Oncologienetwerken Nederland wordt ondersteund door IKNL.