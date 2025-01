Twentse zorgaanbieders gaan slimmer samenwerken

IZA

Op 20 januari is een formeel akkoord gekomen om de uitvoering van het project te starten. De uitwerking duurt twee jaar en gebeurt onder regie van samenwerkingsorganisatie Zorgnetoost. Het plan kost 38 miljoen euro en wordt gefinancierd met transformatiemiddelen vanuit het Integraal Zorgakkoord.

Zorgverzekeraars

De aanleiding: de regio ziet meer en complexere zorg op zich afkomen, met een toenemende druk op personeel. Om ook in de toekomst goede gezondheidszorg te kunnen blijven bieden, hebben de zorgaanbieders in 2024 de handen ineen geslagen. In overleg met zorgverzekeraars Menzis en VGZ is een plan gemaakt om dwars door de zorgketen heen nieuwe afspraken te maken over digitalisering en beschikbaarheid van informatie.

Medisch Spectrum Twente

Joyce Berger, bestuurder van MST: “Op dit moment hebben zorgverleners de informatie over hun patiënten allemaal op een eigen manier in hun eigen systemen opgeslagen. De dossiers van patiënten zitten nu versnipperd in al die systemen. Wij gaan deze data overzichtelijk bij elkaar brengen, zodat er een completer, actueler overzicht van het dossier van de patiënt komt. Dat vraagt om een nieuwe digitale verbinding voor die informatie, maar meer nog om nieuwe afspraken over hoe we in de praktijk samenwerken. Dat zijn afspraken over hoe we gegevens op dezelfde manier vastleggen. Maar ook afspraken met patiënten over hun privacy en toestemming om gegevens te delen.”

Nazorg

Het plan kent vijf deelprojecten. In elk deelproject gaan de zorgorganisaties de samenwerking verbeteren en versnellen, zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt toeneemt. Bijvoorbeeld voor vervolgzorg na een operatie in een van de Twentse ziekenhuizen. Met de juiste data kan de patiënt dan al voor de behandeling verteld worden welke zorg hij na het ziekenhuis nodig heeft en waar die in Twente beschikbaar is. De patient weet zo vooraf waar hij aan toe is en ligt niet onnodig lang in het ziekenhuis te wachten op een plek in een verzorgingshuis of verdere behandeling in de thuiszorg.

Laatste levensfase

Inge Zwijnenberg, bestuurder van Carintreggeland: “Deze samenwerking is een brede investering in de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. Het deelproject Advanced Care Planning (ACP) is daar een goed voorbeeld van. ACP staat voor proactieve zorgplanning waarbij je met mensen in hun laatste levensfase hun wensen bespreekt en vastlegt. Als dat gesprek met een huisarts is geweest en de patiënt geeft toestemming om dit te delen, hoeven andere zorgverleners niet steeds opnieuw het gesprek aan te gaan. Dat geeft rust en comfort aan de patiënt en zijn omgeving en komt de kwaliteit en efficiëntie van de behandeling ten goede. Het maakt dat zorgprofessionals, ook in een acute situatie, direct kunnen handelen.”