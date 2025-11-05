Nieuw project versterkt eigen regie voor mensen die langdurige zorg nodig hebben

Per 1 december starten Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en NHL Stenden Hogeschool een gezamenlijk onderzoeksproject om mensen die langdurige zorg nodig hebben beter te ondersteunen bij hun verhuizing naar een zorginstelling.

Doel is het behoud van dagelijkse activiteiten en betekenisvolle rollen, zodat cliënten hun leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten zoals ze dat gewend zijn.

Een verhuizing naar een zorginstelling betekent vaak een ingrijpende verandering. Mensen met een chronische aandoening verliezen geregeld hun vertrouwde routines en rollen. Ook voor naasten en het sociale netwerk verandert er veel: hun betrokkenheid neemt af zodra professionele zorgverleners het overnemen.

Briefje

Het nieuwe project wil laten zien dat er meer mogelijk is dan vaak wordt gedacht. Een oppas-oma hoeft haar rol niet op te geven, een tuinliefhebber kan ook in de instelling actief blijven en wie thuis genoot van gesprekken over politiek of cultuur, kan die voortzetten met medebewoners. Soms volstaat een briefje in de lift of een oplettende zorgmedewerker om verbinding te behouden. Ook sociale contacten van buiten hoeven niet te verdwijnen na een verhuizing. Het leven gaat door.

Om dit te ondersteunen, ontwikkelen de drie partners een nieuwe werkwijze en een praktische tool. Die moet zorgverleners, cliënten en naasten helpen om samen in gesprek te gaan over wat belangrijk is om te behouden bij de overgang naar langdurige zorg. De tool wordt in co-creatie ontwikkeld, met input van cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, management en onderzoekers.

Zorgen met

Thuiszorgmedewerkers kennen cliënten vaak al voordat zij verhuizen naar een zorginstelling. Zij weten wat iemand belangrijk vindt, welke gewoontes en activiteiten een rol spelen. Door die kennis te delen met de zorginstelling, kan de overgang soepeler verlopen en kunnen betekenisvolle elementen uit het leven van de cliënt behouden blijven.

“We willen dat de zorg beter aansluit bij het leven dat iemand al heeft”, zegt Gea van Dijk, associate lector bij NHL Stenden Hogeschool. “Niet zorgen voor, maar zorgen met. Door cliënten en naasten actief te betrekken, versterken we hun regie en welzijn, én verbeteren we de samenwerking binnen de zorg.”

De samenwerking tussen Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land, sinds 2024 gefuseerd, krijgt met dit project extra betekenis. De gezamenlijke inzet met NHL Stenden laat zien hoe praktijk, onderzoek en onderwijs elkaar kunnen versterken in het ontwikkelen van toekomstbestendige, mensgerichte zorg. De resultaten van het project zullen later ook toepasbaar zijn in andere zorgsectoren.

Over de drie partners

Noorderbreedte biedt ouderenzorg in vijftien woonzorgcentra en een revalidatiecentrum. Met 2.800 zorgprofessionals zet de organisatie zich dagelijks in voor een waardevolle dag voor haar cliënten. Via de Onderzoeksacademie wordt actief gewerkt aan kennisontwikkeling en -deling.

Thuiszorg Het Friese Land levert wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning in Noord- en Midden-Friesland. Met ruim 2.000 medewerkers biedt de organisatie ook specialistische zorg aan huis, die voorheen alleen in het ziekenhuis beschikbaar was. NHL Stenden Hogeschool telt ruim 23.000 studenten en 2.500 medewerkers, verspreid over 12 vestigingen in binnen- en buitenland. De hogeschool werkt actief aan praktijkgericht onderzoek en innovatie in de zorg.