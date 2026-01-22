Skipr

Nieuwe directeur mProve komt over van IGJ

,

Hugo Solleveld wordt per 1 februari benoemd tot directeur van Mprove. Hij volgt Hanneke van der Haar op.

Solleveld werkt momenteel bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als coordinerend inspecteur. Hij heeft zich onder meer ingezet voor passende zorg en passend toezicht.

Samenwerken

“Wat mij aanspreekt in mProve is de manier waarop ziekenhuizen hier samenwerken”, zegt Solleveld in een persbericht. “Niet ieder voor zich, maar vanuit vertrouwen, door samen te kijken wat werkt en daarvan te leren. Vanuit mijn ervaring in de zorg heb ik gezien dat juist deze manier van samenwerken leidt tot bruikbare en duurzame oplossingen. Daar wil ik bij mProve graag samen met alle betrokkenen verder aan werken.”

