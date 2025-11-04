Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe app voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid

,

Ggz-instelling Arkin lanceert de nieuwe app op 10 november, de Nationale Dag van de Mantelzorg.

De digitale tool is speciaal ontwikkeld voor alle mensen die zorgen voor een partner, ouder, familielid of vriend met een psychische kwetsbaarheid.

Mentale gezondheid

Naast iemand staan die worstelt met mentale problemen, zoals somberheid, angst, overmatig gebruik van middelen of een psychiatrische aandoening, kan van invloed zijn op de eigen gezondheid. “Het is belangrijk dat naasten goed voor zichzelf kunnen zorgen, terwijl zij er ook zijn voor hun dierbare. Met de Naastenapp bieden wij hen laagdrempelige, betrouwbare informatie en praktische handvatten”, aldus Floor van Dijk, lid van de raad van bestuur van Arkin.

De Arkin Naastenapp

De Arkin Naastenapp zal betrouwbare informatie bieden rond mentale klachten en psychiatrische aandoeningen. Arkin biedt ook tips en adviezen zodat naasten goed voor zichzelf kunnen blijven zorgen en beter om kunnen gaan met de ingewikkelde situatie. Op deze manier wil Arkin proberen te voorkomen dat naasten zelf overbelast raken en psychische klachten ontwikkelen.

Reageer op dit artikel
Meer over:GgzTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:58 Nieuwe app voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid
3 nov 2025 13 procent ggz-chatters vervangt zorg door chatbot
18 sep 2025 Slecht nieuws: de pot met IZA-geld is helemaal leeg
8 sep 2025 Nederlandse ggz zet in op gegevensuitwisseling met nieuwe bestuurder informatiebeleid
1 sep 2025 Samen beslissen bepaalt succes van digitale ggz

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Geluk als remedie tegen tekorten 2

Naar de podcast

150 Deze jonge professionals duwen de zorg de goede kant op

Naar de podcast

149 Personeel; de zorg van manager of collega?

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Geluk als remedie tegen tekorten

Naar de podcast

148 CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid in de zorg

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Gastvrije schoonmaak: stille kracht in de ouderenzorg

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties