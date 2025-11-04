Nieuwe app voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid

De digitale tool is speciaal ontwikkeld voor alle mensen die zorgen voor een partner, ouder, familielid of vriend met een psychische kwetsbaarheid.

Mentale gezondheid

Naast iemand staan die worstelt met mentale problemen, zoals somberheid, angst, overmatig gebruik van middelen of een psychiatrische aandoening, kan van invloed zijn op de eigen gezondheid. “Het is belangrijk dat naasten goed voor zichzelf kunnen zorgen, terwijl zij er ook zijn voor hun dierbare. Met de Naastenapp bieden wij hen laagdrempelige, betrouwbare informatie en praktische handvatten”, aldus Floor van Dijk, lid van de raad van bestuur van Arkin.

De Arkin Naastenapp

De Arkin Naastenapp zal betrouwbare informatie bieden rond mentale klachten en psychiatrische aandoeningen. Arkin biedt ook tips en adviezen zodat naasten goed voor zichzelf kunnen blijven zorgen en beter om kunnen gaan met de ingewikkelde situatie. Op deze manier wil Arkin proberen te voorkomen dat naasten zelf overbelast raken en psychische klachten ontwikkelen.