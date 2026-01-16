Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe bestuurder bij Koninklijke Auris Groep

,

Koninklijke Auris Groep krijgt een nieuwe bestuurder. Vanaf 15 april zal Lonneke van Reeuwijk deelnemen aan de raad van bestuur. Zij zal dan samen met voorzitter Korrie Louwes het bestuur vormen.

Van Reeuwijk is op dit moment voorzitter van de divisie Beeld en Oncologie bij UMC Utrecht. Zij werkte eerder bij het Radboudumc en het St. Antonius Ziekenhuis. Daarvoor was zij consultant bij onder meer Deloitte.

Veranderopgaven

“Lonneke van Reeuwijk heeft veel ervaring opgedaan met complexe veranderopgaven, het stimuleren van samenwerking en organisatieontwikkeling”, aldus Erik Zevenbergen, voorzitter van de raad van toezicht. “Haar ervaring en verbindende manier van werken sluiten goed aan bij de missie en cultuur van Auris als expertiseorganisatie.”

Reageer op dit artikel
Meer over:GehandicaptenzorgPersonalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

23 jan 2026 Koninklijke Visio ontvangt nieuw lid in raad van toezicht
16 jan 2026 Nieuwe bestuurder bij Koninklijke Auris Groep
14 jan 2026 Nieuw lid raad van toezicht Elver
12 jan 2026 Nieuw lid raad van toezicht Cello
5 jan 2026 Amsta heeft nieuwe toezichthouder

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties