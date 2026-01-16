Nieuwe bestuurder bij Koninklijke Auris Groep

Koninklijke Auris Groep krijgt een nieuwe bestuurder. Vanaf 15 april zal Lonneke van Reeuwijk deelnemen aan de raad van bestuur. Zij zal dan samen met voorzitter Korrie Louwes het bestuur vormen.

Van Reeuwijk is op dit moment voorzitter van de divisie Beeld en Oncologie bij UMC Utrecht. Zij werkte eerder bij het Radboudumc en het St. Antonius Ziekenhuis. Daarvoor was zij consultant bij onder meer Deloitte.

Veranderopgaven

“Lonneke van Reeuwijk heeft veel ervaring opgedaan met complexe veranderopgaven, het stimuleren van samenwerking en organisatieontwikkeling”, aldus Erik Zevenbergen, voorzitter van de raad van toezicht. “Haar ervaring en verbindende manier van werken sluiten goed aan bij de missie en cultuur van Auris als expertiseorganisatie.”