Nieuwe bestuurder bij zorgorganisatie Sensire

Mahler neemt het stokje over van Maarten van Rixtel, die na ruim veertien jaar afscheid neemt als bestuurder. Van Rixtel blijft parttime actief bij Sensire rond opgaven zoals digitalisering en de transitie naar een nieuw organisatiemodel.

Margje Mahler

Mahler is een bestuurder die de ouderenzorg en de regionale dynamiek in Oost-Gelderland van binnenuit kent. De zorg is voor Mahler een sector waar ze met veel betrokkenheid en enthousiasme werkt. “Sensire heb ik leren kennen als een organisatie die zich samen met de professionals en de bewoners in de regio voorbereidt op de toekomst. Als bestuurder wil ik hieraan graag een bijdrage leveren, op alle plekken waar zorg geleverd wordt: thuis, in een tijdelijke situatie of op één van de locaties.”

Medebestuurder Renée Wilke ziet uit naar de toekomstige samenwerking: “Voor Sensire is het van belang dat de langetermijnkoers van Sensire ook door de nieuwe bestuurder wordt omarmd: Het uitgangspunt van professionele autonomie, onze strategische agenda en de cultuur van innoveren. Graag geef ik hieraan samen een inspirerend vervolg.”

Sensire en Yunio

Als een van de grootste zorgorganisaties in Oost-Gelderland biedt Sensire dag en nacht (gespecialiseerde) verzorging en verpleging, revalidatie en behandeling: bij mensen thuis of op één van de zeventien locaties. Ruim 3700 medewerkers maken de zorg mogelijk voor meer dan 1000 bewoners in de huizen en bijna 5000 klanten thuis.

Yunio jeugdgezondheidszorg is onderdeel van Sensire. In tien gemeenten ondersteunt Yunio met ongeveer 150 medewerkers (de ouders van) ongeveer 12.000 kinderen per jaar. De hoofdtaak is het monitoren van de ontwikkeling en groei van kinderen, en bevorderen van ontwikkelingskansen.