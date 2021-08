Nieuwe cao apothekers in dienstverband

De Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) heeft een akkoord bereikt met de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) voor een nieuwe cao. De cao geldt van 1 september tot juli 2022.

De salarissen worden per 1 september structureel verhoogd met 2,25 procent en per 1 januari 2022 met 0,5 procent. De werknemers ontvangen in december bovendien een incidentele uitkering van 1 procent van hun jaarsalaris.

Pensioenpremie

De pensioenpremie wordt voortaan 50/50 verdeeld tussen werknemer en werkgever. Ook zijn er maatregelen genomen met betrekking tot een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en werd een ruimer budget afgesproken voor functiegebonden kosten.

Apothekers in Dienstverband is in juli vanuit de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) opgericht met ondersteuning van onder meer branchevereniging KNMP.