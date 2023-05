Nieuwe directeur Wonen voor De Zorggroep

Marion de Ruyter treedt op 15 augustus 2023 aan als nieuwe directeur wonen bij De Zorggroep. Zij neemt hiermee het stokje over van Maarten Wiggers-De Vries.

De Ruyter zal zich gaan richten op de regio Midden-Limburg.

Marion de Ruyter

De Ruyter begon 23 jaar gelden als wijkverpleegkundige haar loopbaan bij De Zorggroep. In de loop der jaren heeft ze haar kennis vergroot door middel van (post)academische opleidingen en waardevolle ervaring opgedaan in diverse directieposities. Haar laatste functie was bij Cicero Zorggroep als Directeur Revalidatie, Transmurale zorg en Cicero Thuis.

De Zorggroep heeft met deze benoeming een doelgerichte directeur gevonden. De Ruyter zal samen met Esther Cromheecke-Horsten werken aan de verdere ontwikkeling van de sector wonen.

De Ruyter: “De cultuur en de dynamiek spreken me aan, vooral nu we op het punt staan om de zorg te transformeren en toekomstbestendig te maken. Mijn achtergrond als wijkverpleegkundige en uitgebreide ervaring in de keten van de ouderenzorg maakt dat ik bekend met alle facetten van de zorg.”

De Zorggroep

Zorgaanbieder De Zorggroep biedt een breed aanbod van diensten in Noord- en Midden-Limburg. Met thuiszorg en vele woon- en zorgcentra wordt ondersteuning, zorg en behandeling geboden. Ongeveer 5.500 medewerkers en 2.500 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor ouderen en kwetsbare burgers.