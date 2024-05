Nieuwe handreiking voor inrichten leefstijlzorgloket

De Coalitie Leefstijl in de Zorg heeft een praktische handreiking opgesteld voor het inrichten van een leefstijlzorgloket in een ziekenhuis. Steeds meer ziekenhuizen zijn hiermee bezig, waardoor vaker de vraag speelt hoe ziekenhuizen dit kunnen organiseren voor patiënten, samen met partners in de zorg en het sociaal domein.

De handreiking is gebaseerd op de ervaringen van ziekenhuizen en experts en gaat in op de beleidsmatige kant, de financiering en de praktische aanpak van leefstijlzorgloket. Het doel van de handreiking is om projectleiders die willen starten met een loket op weg te helpen. De coalitie hoopt daarmee de ontwikkeling van leefstijlzorgloketten te versterken.

Terugkomende vraagstukken

Ondanks dat er al meerdere leefstijlzorgloketten zijn, is er nog niet een ontwerp van hoe zo’n loket eruit moet zien. Wel ziet de coalitie in de praktijk een aantal terugkerende aspecten en vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe pak ik dit beleidsmatig aan, hoe zorg ik voor bemensing, financiering en een goede locatie van het loket en hoe zorg ik dat patiënten de weg weten te vinden naar het leefstijlzorgloket? De handreiking gaat in op deze vragen.

Leefstijlzorgloket als schakel

Het leefstijlzorgloket werkt als schakel van ziekenhuiszorg naar leefstijlaanbod. De handreiking geeft tips, antwoord op veelvoorkomende vragen, goede voorbeelden uit de praktijk, en gaat in op de verschillende keuzes die je kunt maken.

Uitgangspunt daarbij is dat mensen werken aan hun leefstijl in de thuissituatie wanneer het kan, ondersteund door het sociaal domein wanneer dat nodig is of eventueel binnen de (para)medische zorg wanneer de situatie daarom vraagt.

Handreiking

De handreiking is ontwikkeld door tea Praktijkimplementatie (PIEK) van de Coalitie Leefstijl in de Zorg, onder regie van Vereniging Arts en Leefstijl en de Patiëntenfederatie Nederland. De inhoud is samengesteld met experts uit de zorgpraktijk, zorgmanagement, patiëntvertegenwoordiging, onderzoek en financiering.