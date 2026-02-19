Stormloop na oproep Hartstichting voor meer burgerhulpverleners

Na een oproep eerder deze week heeft “een recordaantal” mensen zich aangemeld als burgerhulpverlener, meldt de Hartstichting. Burgerhulpverleners zijn mensen met een reanimatiecertificaat die na een oproep in een landelijk netwerk direct naar een slachtoffer kunnen voor de eerste hulp.

Sinds dinsdag heeft de oproep van de Hartstichting om meer burgerhulpverleners al geleid tot ruim 2.000 nieuwe aanmeldingen. “Waar zich normaal zo’n honderd mensen per dag melden, ligt dat aantal nu vele malen hoger”, aldus de organisatie.

Angst voor fouten

Aanleiding voor de oproep was onderzoek van de Hartstichting, waaruit bleek dat slechts 5 procent van de Nederlanders met een geldig reanimatiecertificaat zich aanmeldt als burgerhulpverlener, terwijl een kwart zo’n certificaat heeft. De belangrijkste reden om zich niet aan te melden is angst om iets fout te doen. De Hartstichting noemde die angst begrijpelijk, maar onterecht.

“Bij een hartstilstand is snelle actie cruciaal. Door wél te starten met reanimatie geef je iemand een kans om te overleven. Als je niets doet, is de overlevingskans zo goed als nul”, zei programmamanager Leonie van der Leest van de Hartstichting eerder deze week.

Regionale verschillen

In Nederland krijgen elke dag zo’n 45 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatse dan een ambulance. Bij de ruim 12.000 reanimatiemeldingen per jaar worden acht van de tien reanimaties gestart door burgerhulpverleners. Het netwerk werkt zo dat als er via 112 een melding binnenkomt van een hartstilstand, het alarmoproepsysteem automatisch hulpverleners in de buurt oproept via de organisatie Hartslagnu.

Ondanks deze piek in het aantal nieuwe aanmeldingen zijn er nog altijd regio’s waar extra aanmeldingen nodig zijn “om de dekking op peil te brengen”, aldus de Hartstichting. (ANP)