Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Stormloop na oproep Hartstichting voor meer burgerhulpverleners

,

Na een oproep eerder deze week heeft “een recordaantal” mensen zich aangemeld als burgerhulpverlener, meldt de Hartstichting. Burgerhulpverleners zijn mensen met een reanimatiecertificaat die na een oproep in een landelijk netwerk direct naar een slachtoffer kunnen voor de eerste hulp.

Sinds dinsdag heeft de oproep van de Hartstichting om meer burgerhulpverleners al geleid tot ruim 2.000 nieuwe aanmeldingen. “Waar zich normaal zo’n honderd mensen per dag melden, ligt dat aantal nu vele malen hoger”, aldus de organisatie.

Angst voor fouten

Aanleiding voor de oproep was onderzoek van de Hartstichting, waaruit bleek dat slechts 5 procent van de Nederlanders met een geldig reanimatiecertificaat zich aanmeldt als burgerhulpverlener, terwijl een kwart zo’n certificaat heeft. De belangrijkste reden om zich niet aan te melden is angst om iets fout te doen. De Hartstichting noemde die angst begrijpelijk, maar onterecht.

“Bij een hartstilstand is snelle actie cruciaal. Door wél te starten met reanimatie geef je iemand een kans om te overleven. Als je niets doet, is de overlevingskans zo goed als nul”, zei programmamanager Leonie van der Leest van de Hartstichting eerder deze week.

Regionale verschillen

In Nederland krijgen elke dag zo’n 45 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatse dan een ambulance. Bij de ruim 12.000 reanimatiemeldingen per jaar worden acht van de tien reanimaties gestart door burgerhulpverleners. Het netwerk werkt zo dat als er via 112 een melding binnenkomt van een hartstilstand, het alarmoproepsysteem automatisch hulpverleners in de buurt oproept via de organisatie Hartslagnu.

Ondanks deze piek in het aantal nieuwe aanmeldingen zijn er nog altijd regio’s waar extra aanmeldingen nodig zijn “om de dekking op peil te brengen”, aldus de Hartstichting. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Preventie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:40 Stormloop na oproep Hartstichting voor meer burgerhulpverleners
10:03 Gratis juridische hulp bespaart miljoenen aan zorgkosten
16 feb 2026 75 procent minder baby's met RS-virus op IC dankzij inenting
13 feb 2026 Noord-Holland wil gezondheid vooropzetten in provinciaal beleid
12 feb 2026 Tielen wil strengere regels voor buitenlands donorsperma

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties