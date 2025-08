Nieuwe invullingen voor Achterhoekse ouderenzorg, wat verandert er?

De Gelderlander zette de veranderingen, die over vijf jaar doorgevoerd moeten zijn, op een rij.

Zorgbuurten

In alle steden en dorpen worden wijken ingericht zodat ze geschikt zijn voor ouderen. Ouderen met en zonder zorgvraag komen dicht bij elkaar te wonen in hofjes of appartementencomplexen. Het voordeel hiervan is dat verpleegkundigen minder kilometers hoeven te reizen.

Het is niet de bedoeling dat het een verzorgingshuisconcept wordt. In deze wijken wonen ook jongeren en gezinnen, juist om elkaar te helpen waar mogelijk. Daarbij krijgt elke zorgbuurt een ‘buurtverbinder’. Met als functie het gesprek aangaan met ouderen om mogelijke problemen vroegtijdig te tackelen, of door te verwijzen waar nodig.

Ook worden ouderen gestimuleerd om zelf huishoudelijke taken uit te voeren. Er worden bijvoorbeeld speciale spiertrainingen gegeven om te kunnen blijven stofzuigen.

Focus op samen

Veel Achterhoekse thuiszorgorganisaties werkten al samen, maar de samenwerking breidt de komende jaren uit naar heel de Achterhoek. Met als duidelijk doel: het maakt niet meer uit wie er voor thuiszorg langskomt, als er maar iemand langskomt.

Daarnaast zal de inzet van hulpmiddelen steeds vaker collectief zijn. Bijvoorbeeld met een gedeeld systeem voor scootmobielen in zorgbuurten. Wie een eigen scootmobiel wil, moet dit uit eigen zak betalen. Het idee dat iedereen recht heeft op alles, is volgens de zorgorganisaties niet langer houdbaar.