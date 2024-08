Nieuwe klem voorkomt storingen van piepende infusen

Met de uitvinding van patiënt Rob Emke worden verpleegkundigen in het HagaZiekenhuis minder vaak gestoord in hun werk vanwege piepende infuuspalen. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis merkte hij dat verpleegkundigen vaak hun werk moesten neerleggen omdat er een alarm van een infuuspaal af ging. Hij maakte een klem die aan de infuuspaal vastgemaakt kan worden waardoor het alarm bij een kleine beweging niet meer af gaat.