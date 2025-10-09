Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Governance
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe leden Raad van Toezicht voor Cederhof

,

Verpleeghuiszorgaanbieder Cederhof benoemt de komende maanden drie nieuwe leden in de raad van toezicht.

Per 1 oktober 2025 is Wim Allaart toegetreden tot de Raad van Toezicht Cederhof met aandachtsgebied Financiën.Tot 1 juli 2023 was Wim controlerend en adviserend accountant met focus op de zorgsector (voornamelijk VVT inclusief WMO/JZ) en not for profitsector. Deze vacature is ontstaan omdat een lid Raad van Toezicht, Marcel van Schadewijk, vanwege een nieuwe functie niet herbenoembaar was.

Tweede termijn

Per 1 januari 2026 zullen Lia de Jonghen Jan Jaap Ensing toetreden tot de Raad van Toezicht Cederhof. Van twee leden van de Raad van Toezicht, Judith Kuiper en Hans van Stel, verloopt dan hun 2e termijn.

Lia de Jongh op voordracht van de Cliëntenraad met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid en Innovatie. Lia was tot 1 november 2023 voorzitter raad van bestuur Topaz, Leiden. Zij was actief betrokken bij de start radicale vernieuwing zorg van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

Jan Jaap Ensing op voordracht van de Ondernemingsraad met aandachtsgebied HR & Juridisch. Jan Jaap is Directeur Mens & Organisatie en Communicatie van Aafje, Rotterdam. Jan Jaap heeft meer dan 25 jaar in Kapelle en Biezelinge gewoond, en is goed bekend met de lokale situatie.

Verpleeghuiszorg

De Raad van Toezicht is blij met deze mooie versterking op inhoud en personen.

Cederhof is een aanbieder van verpleeghuiszorg in de gemeente Kapelle.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgRaad van toezicht

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:54 Nieuwe leden Raad van Toezicht voor Cederhof
9 jul 2025 John Taks nieuwe rvt-voorzitter van De Wever
8 okt 2025 Movisie waarschuwt voor toenemende hittestress binnen zorginstellingen
8 okt 2025 Meer groeikansen voor zorgprofessionals met flexibele leertrajecten
7 okt 2025 Gewonden bij grote brand in zorgcomplex in oude centrum van Gouda

Reader Interactions

Reacties