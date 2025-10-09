Nieuwe leden Raad van Toezicht voor Cederhof

Per 1 oktober 2025 is Wim Allaart toegetreden tot de Raad van Toezicht Cederhof met aandachtsgebied Financiën.Tot 1 juli 2023 was Wim controlerend en adviserend accountant met focus op de zorgsector (voornamelijk VVT inclusief WMO/JZ) en not for profitsector. Deze vacature is ontstaan omdat een lid Raad van Toezicht, Marcel van Schadewijk, vanwege een nieuwe functie niet herbenoembaar was.

Tweede termijn

Per 1 januari 2026 zullen Lia de Jonghen Jan Jaap Ensing toetreden tot de Raad van Toezicht Cederhof. Van twee leden van de Raad van Toezicht, Judith Kuiper en Hans van Stel, verloopt dan hun 2e termijn.

Lia de Jongh op voordracht van de Cliëntenraad met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid en Innovatie. Lia was tot 1 november 2023 voorzitter raad van bestuur Topaz, Leiden. Zij was actief betrokken bij de start radicale vernieuwing zorg van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

Jan Jaap Ensing op voordracht van de Ondernemingsraad met aandachtsgebied HR & Juridisch. Jan Jaap is Directeur Mens & Organisatie en Communicatie van Aafje, Rotterdam. Jan Jaap heeft meer dan 25 jaar in Kapelle en Biezelinge gewoond, en is goed bekend met de lokale situatie.

Verpleeghuiszorg

De Raad van Toezicht is blij met deze mooie versterking op inhoud en personen.

Cederhof is een aanbieder van verpleeghuiszorg in de gemeente Kapelle.