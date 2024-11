Nieuwe leerstoel voor innovatieve hand- en polszorg

“Ik ben dankbaar dat Reinier de Graaf, RHOC en de TU Delft mij de kans geven om gezondheidszorg en innovatie te verbinden vanuit de uitdagingen die patiënten dagelijks ervaren”, aldus Kraan. “Mijn focus ligt op het overbruggen van de kloof tussen medische zorg en problemen in het werkzame leven. Ik zeg altijd: ‘Luister naar de patiënt – zij geven niet alleen de diagnose, maar zijn vaak ook de sleutel tot de oplossing.’”

Te versnipperd

De leerstoel richt zich op het verminderen van hand- en polsgerelateerde klachten en het verbeteren van de samenwerking tussen zorglijnen. Hierbij staat de patiënt centraal als de schakel tussen ingenieurs en zorgprofessionals. Kraan: “Ons zorgsysteem is nu te versnipperd. Zodra een patiënt van de eerste lijn naar de tweede of derde lijn gaat, gaat belangrijke informatie vaak verloren. Dat moet anders. We willen een zorgpad creëren waarbinnen patiënten, zorgprofessionals en ingenieurs nauw samenwerken en zich richten op herstel en behoud van werkvermogen. Als we zorgprocessen en technologie écht afstemmen op de behoefte van de patiënt, kunnen we innovaties realiseren die dagelijks impact maken.”

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 287.000 mensen behandeld op de spoedeisende hulp voor hand- en polsblessures. Dat komt neer op 29 procent van alle spoedgevallen door letsel aan het bewegingsapparaat. Naast traumatisch letsel vormen aandoeningen zoals artrose en reuma ook een groeiend probleem. Werkgerelateerd ziekteverzuim door hand-, pols-, elleboog- en schouderklachten, vaak veroorzaakt door RSI of psychosociale belasting, kost de maatschappij ongeveer 6,1 miljard euro per jaar.