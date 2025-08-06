Nieuwe overeenkomst voor samenwerking LUMC en mboRijnland

Het LUMC en mboRijnland hebben hun samenwerking versterkt met een driejarige overeenkomst met uitzicht op verlenging.

De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van toekomstbestendige zorgprofessionals.

Samenwerken

Dit willen de organisaties bereiken door contextrijke leeromgevingen, innovatieve leernetwerken en gezamenlijke opleidings- en ontwikkeltrajecten. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van BBL-maatwerktrajecten voor de opleiding verpleegkunde. Hierin worden studenten deels opgeleid in het LUMC.

Ook breidt het project ‘Verbindend Leren’ verder uit. Hierin werken mbo-, hbo- en wo-studenten samen aan praktijkvraagstukken binnen de zorg. Maar er is ook een samenwerking tussen studenten, docenten en zorgprofessionals, onder de naam ‘Learning Communities’.

De samenwerking zal twee keer per jaar besproken worden met het bestuur, ondersteund door een stuurgroep en werkgroepen.