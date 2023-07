Nieuwe poliklinieklocatie Franciscus Maassluis opent deuren

De nieuwe poliklinieklocatie Franciscus Maassluis opende op 10 juli haar deuren in het recent opgeleverde wooncomplex De Vlootschouwer.

Inwoners van de gemeente Maassluis en omgeving kunnen dichtbij huis terecht voor medisch specialistische zorg en bloedafname. Het zorgaanbod is uitgebreid met röntgendiagnostiek, echografisch onderzoek en kleine chirurgische verrichtingen.

Nieuw en duurzaam

In de afgelopen maanden zijn medewerkers van Franciscus samen met de bouwpartners druk bezig geweest met de afbouw, verhuizing en inrichting. De spreek- en onderzoekskamers zijn modern ingericht en voorzien van nieuwe apparatuur. De polikliniek is gelegen aan De Vloot, dichtbij de oude locatie die al een tijdje aan vervanging toe was. De apotheek verhuist ook mee en nieuw zijn de fysiotherapie en verloskunde onder hetzelfde dak.

Daarnaast wordt er ook voldaan aan de laatste duurzaamheidseisen. Zo zijn er zonnepanelen en een groen dak, maar ook veel daglicht en efficiënte looproutes. Volgens Franciscus Maassluis zorgt ervoor dat patiënten zich op hun gemak voelen en dat het een prettige werkplek is.

Specialismen

Patiënten kunnen terecht op het poliklinisch spreekuur van de volgende specialismen: cardiologie, chirurgie, dermatologie, geriatrie, gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde, longgeneeskunde, neurologie, oogheelkunde, orthopedie en reumatologie.

Het diagnostisch onderzoek wordt uitgebreid met het specialisme radiologie. Er is een bucky apparaat, waar röntgenfoto’s van botten, gewrichten maar ook organen mee gemaakt kunnen worden. Ook voor echo’s en kleine chirurgische ingrepen kunnen patiënten nu terecht bij Franciscus Maassluis.