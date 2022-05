Nieuwe programmadirecteur pgb

Als programmadirecteur is zij de opdrachtgever van de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van het ict-systeem PGB2.0.

Vakkundig

Hobbelen is sinds 2016 directeur van de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen (DUS-I). Abigail Norville, plaatsvervangend secretaris-generaal: “Karin is een vakkundige en daadkrachtige directeur. Ze heeft veel ervaring met complexe ketensturing en grote ict-systemen. Ik heb er veel vertrouwen in dat zij met haar kwaliteiten het programma de komende jaren verder kan brengen.”

Nieuwe uitdaging

Hobbelen: “Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging, die voor mij begint bij de mensen voor wie het pgb bedoeld is. Ik geloof in de kracht en waarde van eigen regie, over wat iemand nodig heeft. Mijn ervaring bij beleid, uitvoering en ict komen zeker van pas in deze functie. En de eerste gesprekken met de collega’s van de programmadirectie en belangenvereniging Per Saldo smaken naar meer!’