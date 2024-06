Nieuwe sensoren monitoren gedrag van ouderen bij Libertas Leiden

Op locatie Robijnhof van Libertas worden de huidige sensoren vervangen door nieuwe LTT Rhythm sensoren. Deze nieuwe sensoren monitoren volledig anoniem het gedrag van ouderen in deze woonzorglocatie. In het geval van afwijkend gedrag ontvangt de zorgmedewerker een melding op zijn handset of smartphone. De nieuwe sensor moet ook het aantal valse meldingen verminderen.

Kennisinstituut voor zorg en ondersteuning Vilans concludeerden onlangs dat ’het gebruik van de LTT Rhythm sensor een stap vooruit is in vergelijking met de huidige state of the art, beschikbaar op de Nederlandse markt’. Met de inzet van deze sensor is mogelijk dat in de toekomst mensen met beginnende dementie langer thuis te kunnen blijven wonen.

Valse meldingen

De sensor monitort onder andere vallen, dwalen, in en uit bed en het zit-, lig- en toiletgedrag van de bewoners. In het geval van afwijkend gedrag ontvangt de zorgmedewerker een melding op zijn handset of smartphone. “We kunnen voor iedere bewoner een persoonlijk profiel opstellen en daar, afhankelijk van het type alarm of melding, een urgentie aan koppelen”, stelt Edwin Muller, directeur van Let Things Talk.

“Door de nauwkeurige werking van de sensor minimaliseren we het aantal valse meldingen dat in de zorg rond de 40 procent schommelt. Hierdoor ontstaat veel meer rust voor de zorgmedewerkers en is Libertas in staat om de zorg nog beter te laten aansluiten op de individuele behoeften van de bewoners.

Innovatie

Libertas Leiden bestuurder Benjamin Martens: “Er komen er in de regio Leiden-Haaglanden tot 2040 maar liefst 112.000 65-plus-huishoudens bij. Een groot deel van hen zal langer thuis moeten blijven wonen. Voor ons als zorgorganisatie is het belangrijk dat dat thuis wonen ook goed en veilig kan. Daarom hebben wij deze innovatieve technologie laten ontwikkelen.”

Het afgelopen jaar heeft het projectteam, met medewerkers van Libertas Leiden, Let Things Talk en In2Intel samengewerkt om dit mogelijk te maken.