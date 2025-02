Verpleeghuisbewoners Kennemerhart slapen beter met zorgtechnologie

De Momo Bedsense App is gekoppeld aan slimme bedsensoren die onder matrassen worden geplaatst. Verpleegkundigen en verzorgenden gebruiken de inzichten in deze app om persoonsgerichte zorg te geven en voor overzicht over alle bewoners van een verpleegafdeling.

Momo Bedsense App

Uit eigen onderzoek van Kennemerhart, een ouderenzorgorganisatie in de regio Haarlem, blijkt dat 46 procent van de bewoners verbetering in de kwaliteit van de nachtrust ervaart. De werkdruk voor zorgpersoneel in de nachtdienst ligt 22 procent lager. Per nacht is er bijna 4 uur tijdswinst door minder valse alarmen en efficiëntere rondes.

Kennemerhart

Kennemerhart heeft tien woonzorglocaties, meerdere dag- en ontmoetingscentra, een behandelcentrum en bieden thuiszorg. Er werken 2.300 medewerkers en 850 vrijwilligers.