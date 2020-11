Nieuwe subsidieregeling voor digivaardigheid zorgpersoneel geopend

De regeling is bedoeld om de digitale vaardigheid van medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties te vergroten. “Aangezien de zorg slimmer en innovatiever ingericht moet worden, en steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties hier al mee bezig zijn, wordt de omgang met ICT-systemen en e-health toepassingen voor zorgmedewerkers belangrijker”, stelt het platform Zorg voor Innoveren.

Een coach als collega

Bij de nieuwe voucherregeling Training tot digicoach kunnen zorg- en welzijnsorganisaties die vallen onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet, een voucher aanvragen om medewerkers te laten trainen tot digicoach. Per organisatie kunnen maximaal 4 medewerkers getraind worden. Ze volgen een programma met twee trainingsdagen waarbij de focus ligt op coachende en technologische vaardigheden en daarnaast nog verschillende intervisiemomenten.De training vindt plaats in huis bij de zorg- of welzijnsorganisatie of indien gewenst online.

“Van de digicoaches wordt niet verwacht dat zij ICT-specialisten worden. Belangrijk is dat zij collega’s wegwijs kunnen maken bij digitale vragen. Ze zijn benaderbaar voor collega’s en zijn daarnaast vertrouwder en spreken dezelfde taal. Allemaal factoren die drempelverlagend zijn, waardoor iemand sneller en beter geholpen kan worden en daarmee digivaardiger wordt”, aldus Zorg voor innoveren.

Het platform Zorg voor innoveren is een samenwerkingsverband van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ZonMw.