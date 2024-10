De Bot volgt hiermee Rene Delleman op die na een zittingsperiode van acht jaar de rvt van Jeugdhulp Friesland heeft verlaten.

Paul de Bot

De Bot heeft ruime ervaring in de zorg als toezichthouder en bestuurder. Hij is werkzaam geweest bij de Parnassia Groep, onder andere als bestuurder van Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie, en in 2022 bij GGZ Friesland als interim bestuurder. Vanuit die laatste positie is De Bot goed op de hoogte van het Friese zorglandschap.