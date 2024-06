Nieuwe toezichthouder voor Het Maanderzand

Kees Verweij wordt per 1 juli benoemd nieuw lid van de raad van toezicht van ouderenzorgaanbieder Het Maanderzand in Ede. Hij volgt Wim Moggré op, die na twee zittingstermijnen per 1 juli 2024 aftreedt.

De benoeming is op voordracht van de cliëntenraad van Het Maanderzand en volgt na positief advies van de ondernemingsraad en de adviescommissie.

Kees Verweij en Het Maanderzand

Verweij is werkzaam als directeur bedrijfsvoering en sociaal domein bij gemeente West Betuwe. Bovendien heeft hij ervaring als toezichthouder. Kees Verweij: “In de afgelopen jaren ben ik in mijn rol als toezichthouder bij een zorgorganisatie geraakt door de bevlogenheid van de medewerkers in het dagelijks werk en de liefde voor de kwetsbare medemens en hun naasten. Dezelfde bevlogenheid en passie heb ik ook ervaren in de gesprekken en ontmoetingen binnen Het Maanderzand. Ik voel mij daarom bevoorrecht om vanuit de rol als lid van de raad van toezicht een bijdrage aan Het Maanderzand te mogen leveren. Daarbij is de christelijke identiteit van waaruit Het Maanderzand haar diensten aanbiedt voor mij van grote betekenis. Ik voel mij thuis bij de kleinschaligheid van Het Maanderzand en de visie om een inclusieve gemeenschap met de wijk te gaan vormen spreekt mij erg aan.”