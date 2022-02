Nieuwe tool ALERT! biedt inzicht in gevolgen borstkanker

De awareness tool ALERT! is door het Nivel en IKNL ontwikkeld om patiënten en zorgverleners inzicht te geven in onderzoek naar de klachten die tot 14 jaar na een diagnose borstkanker zijn te ervaren, meldt het Nivel.

Borstkanker is bij vrouwen de meest voorkomende tumorsoort. Eén op de zeven vrouwen wordt gedurende haar leven gediagnostiseerd met borstkanker. In 2018 zijn er in Nederland 14.882 vrouwen met borstkanker gediagnosticeerd.

ALERT!

Er is een steeds betere behandeling van borstkanker mogelijk. Dat is goed, stelt het Nivel, maar veel vrouwen kampen soms jaren na behandeling nog met gezondheidsklachten. Met behulp van de nieuwe tool ALERT!, heeft het Nivel een hulpmiddel ontwikkeld met handvatten waarmee patiënten en zorgverleners kunnen inschatten of er sprake is van late gezondheidseffecten van de behandeling van borstkanker.

Tool

Er is een versie voor zorgverleners en een versie voor patiënten. de gebruikte gegevens komen uit het ‘Primary Secondary Cancer Care Registry’. Met de uitkomsten die de tool biedt, is een gerichter nazorgtraject met de patiënt in te zetten, waarmee de zorg voor de patiënt zal verbeteren. De tool is niet geschikt voor vrouwen die bij diagnose negentig jaar of ouder zijn, ongeveer twee procent van het totaal aantal patiënten.

Borstkanker

Vrouwen die borstkanker overleven, komen vaker bij de huisarts dan vrouwen van dezelfde leeftijd zonder borstkanker. Ze melden zich met zeer diverse klachten. Deze zijn vaak verschillend per leeftijdsgroep en per behandeling. Het is wel duidelijk dat deze vrouwen vaker klachten hebben zoals hoesten, infecties, vermoeidheid, slaapproblemen, osteoporose en lymfoedeem. Dit zijn klachten die je tot zelfs 14 jaar na een diagnose borstkanker nog kunt tegenkomen.